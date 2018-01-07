محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد الألفى بفارسكور

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد الألفى بفارسكورالأحد، 07 يناير 2018 08:54 م
إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرية كفر العرب بفارسكور لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد مسعد الألفى الذى طالته أيدى الإرهاب الغاشم فى العملية الإرهابية التى استهدفت جنودا على طريق العريش.
وأكد المحافظ أن المحافظة على أتم استعداد لخدمة أسرة الشهيد، وأضاف أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابة، سائلا الله عز وجل أن يلهم أهل الشهيد وذويه الصبر والسلوان ويجعله شفيع لهم يوم القيامة.
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