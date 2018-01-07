محافظ القاهرة: غلق الأتوبيس النهرى حال تكدسه منعا للكوارث

محافظ القاهرة: غلق الأتوبيس النهرى حال تكدسه منعا للكوارثالأحد، 07 يناير 2018 06:00 ص
الأتوبيس النهرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة بغلق الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو حال تكدسة بالمواطنين، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، وذلك لمنع حدوث كوارث.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة رفع الإشغالات بمحيط الكنائس أول بأول والتنسيق المستمر مع الشرطة، لتأمين الكنائس، مع المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية والمركزية لمتابعة أى طارئ.
وفى السياق، وفرت مديرية الصحة بالقاهرة، عدد من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس والحدائق العامة لإسعاف أى حالات مرضية.
إضافة تعليق
وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة