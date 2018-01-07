محافظ القاهرة: غلق الأتوبيس النهرى حال تكدسه منعا للكوارث





كتب سيد الخلفاوى





وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة بغلق الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو حال تكدسة بالمواطنين، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، وذلك لمنع حدوث كوارث.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة رفع الإشغالات بمحيط الكنائس أول بأول والتنسيق المستمر مع الشرطة، لتأمين الكنائس، مع المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية والمركزية لمتابعة أى طارئ.

وفى السياق، وفرت مديرية الصحة بالقاهرة، عدد من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس والحدائق العامة لإسعاف أى حالات مرضية.