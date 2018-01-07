video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: غلق الأتوبيس النهرى حال تكدسه منعا للكوارث

الأحد، 07 يناير 2018 06:00 ص
محافظ القاهرة: غلق الأتوبيس النهرى حال تكدسه منعا للكوارث الأتوبيس النهرى - أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق


وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة بغلق الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو حال تكدسة بالمواطنين، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، وذلك لمنع حدوث كوارث.
 
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة رفع الإشغالات بمحيط الكنائس أول بأول والتنسيق المستمر مع الشرطة، لتأمين الكنائس، مع المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية والمركزية لمتابعة أى طارئ.
 
 
وفى السياق، وفرت مديرية الصحة بالقاهرة، عدد من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس والحدائق العامة لإسعاف أى حالات مرضية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تخفيض رسوم الأتوبيس النهرى للنصف فى أعياد الميلاد

القاهرة

اخبار القاهرة

الحدائق

الاتوبيس النهرى

الصحة

الكنائس

اعياد الميلا



لا تفوتك
وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة