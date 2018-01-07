محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور

زار اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع مراد لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، كما قام المحافظ بزيارة مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم بمدينة 6 أكتوبر حيث كان فى استقباله الأنبا دوماديوس.

رافق المحافظ اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء محمد رأفت السكرتر العام والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية.