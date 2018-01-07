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الأحد، 07 يناير 2018 11:55 م
خالد صلاح
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محافظ الاسكندرية يتفقد موقع الحوت النافق و جارى نقله

الأحد، 07 يناير 2018 07:57 م
محافظ الاسكندرية يتفقد موقع الحوت النافق و جارى نقله الحوت النافق


الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ، موقع الحوت النافق ، فى شاطئ ستنالى ، و قال المحافظ أنه تم العثور على حوث نافق بشاطىء أزور بالإسكندرية اليوم وقد تبين بالفحص المبدئى للحوت المشار إليه  بأن طوله حوالي 12 مترا أسود وأبيض، وتم انتشاله بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وجار تسليمه لمسؤولي المعهد القومي لعلوم البحار لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.

وقال سلطان بأنه تم التصديق من قبل القوات البحرية لنقل الحوت من خلال البحر ، لبدء التعامل معه من قبل جهاز شئون البيئة لعمل الدراسات اللازمة وتشريحه للتعرف على أسباب نفوقه

وأكد المحافظ أن التغيرات المناخية تلعب دورًا فى ظهور الدولفين والحيتان بأماكن غريبة غير المعتاد ظهورها فيها، وأوضح أنه يتم دراسة أسباب هجرة تلك الكائنات من خلال معهد دراسات الاحياء المائية، لمعرفة إذا كانت أسباب نفوقها هي تقلبات الطقس والتغيرات المناخية أم بسبب عوامل بيئية.

ومن الجدير بالذكر أن ،الحوت من نوع "ذو الزعنفة الظهرية" وهو من الثديات البحرية وموطنه الأصلي المحيط الأطلنطي وطوله يقرب من 12 مترا ووزنه حوالي 4 أطنان ،وعمره من 7 إلى 8 سنوات، وتسببت النوة الماضية في جلبه إلى الشاطئ ، ويعيش عادة في المحيطات ومياه البحر المتوسط تعتبر ضحله بالنسبة له.

 

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