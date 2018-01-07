محافظ الاسكندرية تنفى حدوث إنفجار لأنبوبة أوكسجين أمام مستشفى بسيدي بشر





الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ،عدم صحة البلاغ الوارد إلى غرفة عمليات حي منتزه أول من قبل المواطنين ،عن وقوع انفجار لأنبوبة أكسجين بشارع حسن رفعت بمنطقة سيدى بشر ،أمام مستشفى كنيسة العذراء أثناء قيام أحد العمال بنقلها.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أن رئيس حي منتزه أول تحرك على الفور، لموقع الحادث للتأكد ،و تبين عدم وجود أي أثر لأى إنفجار وأن الوضع الأمني مستتب.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين، بتوخي الحذر اثناء تبليغ غرفة العمليات باي بلاغ والتدقيق في المعلومات ،وعدم الانصياع للشائعات المغرضة، والتحقق جيدا قبل الترويج لأي خبر غير صحيح، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية او قوات الشرطة في حالة الاشتباه في اي جسم غريب .

ووجه المحافظ الشكر إلي كافة القيادات الأمنية والعسكرية من المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية على ما يبذلونه في تأمين المواطنين والمنشآت وخاصة خلال موسم الأعياد وتامينهم لجميع الكنائس ومحيطها وأماكن الإحتفال بالعيد ، مشيدا بتلك الجهود، وأن الجميع يبذل قصارى جهده لتبقى مصر دائما بلد الأمن والأمان.