video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الاسكندرية تنفى حدوث إنفجار لأنبوبة أوكسجين أمام مستشفى بسيدي بشر

الأحد، 07 يناير 2018 06:59 م
محافظ الاسكندرية تنفى حدوث إنفجار لأنبوبة أوكسجين أمام مستشفى بسيدي بشر محافظ الإسكندرية


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ،عدم صحة البلاغ الوارد إلى غرفة عمليات حي منتزه أول من قبل المواطنين ،عن وقوع انفجار لأنبوبة أكسجين بشارع حسن رفعت بمنطقة سيدى بشر ،أمام مستشفى كنيسة العذراء أثناء قيام أحد العمال بنقلها.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أن  رئيس حي منتزه أول تحرك على الفور، لموقع الحادث للتأكد ،و تبين عدم وجود أي أثر لأى إنفجار وأن الوضع الأمني مستتب.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين، بتوخي الحذر اثناء تبليغ غرفة العمليات باي بلاغ والتدقيق في المعلومات ،وعدم الانصياع  للشائعات المغرضة، والتحقق جيدا قبل الترويج لأي خبر غير صحيح، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية او قوات الشرطة في حالة الاشتباه في اي جسم غريب .

ووجه المحافظ الشكر إلي كافة القيادات الأمنية والعسكرية من المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية على ما يبذلونه في تأمين المواطنين والمنشآت وخاصة خلال موسم الأعياد وتامينهم لجميع الكنائس ومحيطها وأماكن الإحتفال بالعيد ، مشيدا بتلك الجهود، وأن الجميع يبذل قصارى جهده لتبقى مصر دائما بلد الأمن والأمان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية بدون إصابات

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

حى المنتزة

انبوبة اكسجين

بلاغ كاذب



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة