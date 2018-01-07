محافظ الإسكندرية يتفقد شبكة الأمطار بالمنتزه

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم شبكة شنايش الأمطار بطريق الكورنيش بنطاق حى منتزه ثان؛ لمتابعة الآثار الناجمة عن النوة التى تعرض لها المحافظة، وارتفاع منسوب أمواج البحار وشدتها وتأثيرها على سُوَر وطريق الكونيش، مؤكدا على رئيس الحى بضرورة العمل على إصلاح الخسائر سواء فى أعمدة الإنارة أو شبكات الشنايش الأمطار وإعادتها لما كانت عليه فى أسرع وقت ممكن.

وكلف المحافظ اللواء عادل سلامة رئيس حى منتزه ثان بسرعة إزالة كافة أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية الأسلاك وإزالة المتهالك من الإعلانات، وتطوير شبكة شنايش الأمطار وزيادة عدد الشنايش وتطهيرها أول بأول لتستوعب كمية أكبر من الأمطار خلال النوات القادمة، موجها بزيادة كمية شكائر الرمل التى تعمل كمصدات للأمواج خلال موسم النوات لمنع تآكل أجزاء من الطريق، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وعودة المظهر الجمالى والحضارى للشواطئ.