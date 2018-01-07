video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: السيسي أرسل رسالة سلام من كاتدرائية العاصمة الإدارية

الأحد، 07 يناير 2018 01:10 ص
محافظ الإسكندرية: السيسي أرسل رسالة سلام من كاتدرائية العاصمة الإدارية محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق


حضر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء أمس الاحتفال الرسمى بالكنيسة الإنجيلية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مقدما خالص التهنئة باسم شعب الإسكندرية للإخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور القس راضى عطالله راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

 

وفى كلمته، هنأ المحافظ الإخوة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، وأكد أن مصر اليوم فى عيد، قائلا: "أن جميعنا تملأنا سعادة غير عادية"، وأوضح أن رسالة الميلاد هى رسالة أمل ورسالة رجاء ورسالة سلام.

 

وذكر المحافظ أن اليوم أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رسالة للعالم أجمع فى السلام بافتتاحه كاتدرائية " ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أننا جميعا شعبا وجيشا وقادة يدا واحدة ضد أى خائن، ولن نتفرق أبدا ولن يستطيع أحد أن يفرقنا، وختم كلمته قائلاً "عاشت مصر بالسلام وعاشت مصر بكم جميعا".

 

من جانبه أعرب القس راضى عن سعادته بحضور جميع قيادات الإسكندرية لتقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية إحدى أعرق الكنائس المصرية، مشيرا أن جميع الأقباط يصلون من أجل مصر ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والمحبة التى تجمع جميع أطياف المجتمع المصرى، وأضاف أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة، وأشار إلى حالة الفرح الغامرة التى يشعروا بها جميع أقباط مصر، مؤكدا على أهمية السلام.

 

فيما حضر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أيضا قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، مقدماً لهم خالص التهانى باسم شعب اﻹسكندرية ومتمنياً أن تستمر أعيادهم طوال العام، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلى الأسقف العام للكنيسة المرقسية، ومساعد قداسة البابا تواضروس الثانى للشباب بالإسكندرية، ومسئول كنائس قطاع المنتزه.

 

وأكد سلطان على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التى تعيشها مصر والتى تجمع جميع الأطياف والجنسيات تحت كيان واحد، وستظل دائماً مصر هى رمز المحبة والسماحة فى جميع اﻷديان ونسيج وصفا واحدا، واﻹسكندرية دائما رمز الحضارة والرقى مكان السماحة والتعايش والمحبة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية خلال احتفال عيد الميلاد بالكنيسة الإنجيلية: عاشت مصر بالسلام

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

عيد الميلاد

كنائس الاسكندرية



لا تفوتك
وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة