محافظ الإسكندرية: السيسي أرسل رسالة سلام من كاتدرائية العاصمة الإدارية





الإسكندرية - جاكلين منير





حضر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء أمس الاحتفال الرسمى بالكنيسة الإنجيلية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مقدما خالص التهنئة باسم شعب الإسكندرية للإخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور القس راضى عطالله راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وفى كلمته، هنأ المحافظ الإخوة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، وأكد أن مصر اليوم فى عيد، قائلا: "أن جميعنا تملأنا سعادة غير عادية"، وأوضح أن رسالة الميلاد هى رسالة أمل ورسالة رجاء ورسالة سلام.

وذكر المحافظ أن اليوم أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رسالة للعالم أجمع فى السلام بافتتاحه كاتدرائية " ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أننا جميعا شعبا وجيشا وقادة يدا واحدة ضد أى خائن، ولن نتفرق أبدا ولن يستطيع أحد أن يفرقنا، وختم كلمته قائلاً "عاشت مصر بالسلام وعاشت مصر بكم جميعا".

من جانبه أعرب القس راضى عن سعادته بحضور جميع قيادات الإسكندرية لتقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية إحدى أعرق الكنائس المصرية، مشيرا أن جميع الأقباط يصلون من أجل مصر ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والمحبة التى تجمع جميع أطياف المجتمع المصرى، وأضاف أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة، وأشار إلى حالة الفرح الغامرة التى يشعروا بها جميع أقباط مصر، مؤكدا على أهمية السلام.

فيما حضر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أيضا قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، مقدماً لهم خالص التهانى باسم شعب اﻹسكندرية ومتمنياً أن تستمر أعيادهم طوال العام، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلى الأسقف العام للكنيسة المرقسية، ومساعد قداسة البابا تواضروس الثانى للشباب بالإسكندرية، ومسئول كنائس قطاع المنتزه.

وأكد سلطان على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التى تعيشها مصر والتى تجمع جميع الأطياف والجنسيات تحت كيان واحد، وستظل دائماً مصر هى رمز المحبة والسماحة فى جميع اﻷديان ونسيج وصفا واحدا، واﻹسكندرية دائما رمز الحضارة والرقى مكان السماحة والتعايش والمحبة.



























