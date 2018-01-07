محافظة الجيزة تفتح حديقة البانوراما بطريق الفيوم مجاناً بمناسبة عيد الميلاد





كتب سيد الخلفاوى





قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، فتح حديقة البانوراما بأول طريق الفيوم مجاناً أمام المواطنين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفى السياق ذاته، قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملات متعددة لرفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس احتفالاً بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط.

وأكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، الدفع بفرق نظافة وسيارات لرش المياه وفرق للدهانات، حيث قامت الأجهزة برفع المخلفات وتقليم وتهذيب الأشجار وزراعة أحواض للزهور ودهان البردورات وكذلك مستوى النظافة بمحيط كافة الكنائس بأحياء ومراكز ومدن المحافظة احتفالاً بأعياد الميلاد المجيد.