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الأحد، 07 يناير 2018 10:49 م
خالد صلاح
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مبيعات فولكس فاجن ارتفعت إلى نحو10.7 مليون سيارة متفوقة على تويوتا

الأحد، 07 يناير 2018 03:03 م
مبيعات فولكس فاجن ارتفعت إلى نحو10.7 مليون سيارة متفوقة على تويوتا فولكس فاجن


رويترز
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قالت صحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية نقلا عن تقديرات داخلية لشركة فولكس فاجن إن مبيعات الشركة ربما ارتفعت إلى نحو 10.7 مليون سيارة العام الماضى مما حافظ على تفوق الشركة الألمانية العملاقة على شركة تويوتا اليابانية كأكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم.

 

وقالت الصحيفة اليوم الأحد، إن ارتفاع أرقام مبيعات الشركة ساعد على تجاوز العائدات 220 مليار يورو(264.62 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق بعد الرقم القياسى المسجل فى 2016 والذى بلغ 217 مليار يورو.

 

وامتنع متحدث باسم فولكس فاجن التى مقرها فولفسبرج عن التعليق على التقرير. ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها فى 2017 فى 17 يناير  وستنشر النتائج المالية الأساسية فى أواخر فبراير.

 

 


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