ما حكم بيع أطباق الدش والرسيفر؟.. تعرف على رأى الأزهر

ما حكم بيع أطباق الدش والرسيفر؟.. تعرف على رأى الأزهرالأحد، 07 يناير 2018 02:00 ص
الأزهر الشريف - أرشيفية
كتب لؤى على
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ما حكم بيع أطباق الدِّشِّ والرسيفر؟.. سؤال ودر إلى مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، وجاء الرد: "الأصل فى البيع والشراء هو الجواز والإباحة، وعليه؛ فإن استعمال هذه الأدوات فى الأساس جائز وبيعها جائز إلا أن الإنسان يتحمل تبعاتِ استعمالها، فمن استعملها فى الخير فقد انتفى عنه الذنبُ وجاز له استعمالها، أما من استعملها فى أغراض تضييع الوقت واللهو والنظر للمحرمات وغيرها فلا يجوز استعمالها فى ذلك، ويأثم المستعمل لها ولا إثم على البائع".
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