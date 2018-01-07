ماليزيا: سنتعاون مع السعودية والإمارات فى توصيل المساعدات للاجئى "الروهينجا"





كوالالمبور أ ش أ





قال وزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين، السبت، إن السعودية والإمارات وافقتا على التعاون مع ماليزيا لمساعدة لاجئى الروهينجا فى مخيمات بنجلاديش.

وأضاف حسين فى تصريحات صحفية - نقلتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية - أنه تلقى الموافقة من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. موضحا: "خلال زيارتى إلى المغرب تواصلت مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ووافقا على الانضمام إلينا لمساعدة اللاجئين الروهينجا فى بنجلاديش".

وأشار هشام الدين حسين إلى أن "الإمارات والسعودية وافقتا على توصيل تبرعات وأدوية إلى مستشفى ميدان ماليزيا فى (مخيم) كوكس بازار ببنجلاديش، وبإذن الله فى المستقبل القريب سترون الأعلام الثلاثة لماليزيا والسعودية والإمارات ترفرف فى بنجلاديش".