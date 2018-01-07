ماريان عازر: كلمة البابا تواضروس "روشتة" لمواجهة المشكلات

ماريان عازر: كلمة البابا تواضروس "روشتة" لمواجهة المشكلاتالأحد، 07 يناير 2018 03:35 م
البابا تواضروس الثانى
وائل ربيعى
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قالت النائبة ماريان عازر، إن اليوم المسلمون والمسيحيون يهنئون بعضهم البعض بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مضيفة: "صديقتى المسلمة هى التى أيقظتنى وكانت تحثنى على النزول والاحتفال مع البابا فى الكنيسة".
وأضافت عازر، فى تصريحات صحفية بعد تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، "نحن هنا فى مصر بالمواطنة وبإحساس المواطنة وخرجنا أمس بصورة حقيقية والبهجة كانت على وجوح الجميع".
وتابعت أن كلمة البابا أكدت تجنب كل الصراعات وبعثت برسالة سلام للجميع، قائلا: "البابا أعطانا روشتة جميلة للتغلب على المشكلات وكلنا كنا بنسمعها وإحنا مروحين مسلمين ومسيحيين".
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