ماريان عازر: كلمة البابا تواضروس "روشتة" لمواجهة المشكلات

قالت النائبة ماريان عازر، إن اليوم المسلمون والمسيحيون يهنئون بعضهم البعض بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مضيفة: "صديقتى المسلمة هى التى أيقظتنى وكانت تحثنى على النزول والاحتفال مع البابا فى الكنيسة".

وأضافت عازر، فى تصريحات صحفية بعد تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، "نحن هنا فى مصر بالمواطنة وبإحساس المواطنة وخرجنا أمس بصورة حقيقية والبهجة كانت على وجوح الجميع".

وتابعت أن كلمة البابا أكدت تجنب كل الصراعات وبعثت برسالة سلام للجميع، قائلا: "البابا أعطانا روشتة جميلة للتغلب على المشكلات وكلنا كنا بنسمعها وإحنا مروحين مسلمين ومسيحيين".