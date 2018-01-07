مارجريت عازر: الرئيس يبث القوة فى الجميع.. ومصر ستصبح نمرا شرق أوسطيا





وائل ربيعى





هنأت النائبة مارجريت عازر، كل أطياف الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، قائلة: "سنة حلوة على كل المصريين وأتمنى أن يعم العالم كله السلام والأمان وأن تبقى مصر بخير".

وأشارت عازر، فى تصريحات صحفية بعد تقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد اليوم الأحد، إلى أن افتتاح الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية أمس بحضور الرئيس السيسى كان ملحمة مصرية، قائلة: "المسلمين هنأوا اخوتهم المسيحيين بالعيد وفخورين بالإنجازات التى حققت ونبث رسالة سلام لكل العالم".

وأضافت أن ما حدث يثبت للعالم كله أن مصر باقية والمصريين مسلمين ومسيحييين تبرعوا لبناء الكنيسة والجامعة بالعاصمة الإدارية، قائلة: "هى دى مصر ولا توجد أقليات فى مصر بحكم الدستور والرئيس السيسى يؤكد فى كل خطاب له ثوابت مصرية ويعطى رسالة ثقافية أكثر منها سياسية ومصر باقية بشعبها وزعيمها يعطى القوة للجميع".

وأكدت أن مصر ستخرج من عنق الزجاجة، وستكون نمرا شرق أوسطيا جديدا فيما يخص التنمية والاقتصاد.