مؤسسة نفط ليبيا تكسب قضيتى تحكيم بشأن مصفاة رأس لانوف





رويترز





قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إنها فازت فى قضيتى تحكيم دولى ضد مشغل مصفاة رأس لانوف البالغة طاقتها 220 ألف برميل يوميا، ودعت لإعادة تشغيل المصفاة فى أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت المؤسسة فى بيان لها، أن القضيتين اللتين ترجعان لعام 2013 قد جرى البت فيهما من جانب غرفة التجارة الدولية بباريس، التى أصدرت حكمها لصالح المؤسسة فى الخامس من يناير الحالى.