كلية الآداب بجامعة المنوفية تحقق فى تعنيف طالبة ضعيفة السمع





كتبت سارة درويش

بعد تسليط "اليوم السابع" الضوء على قصة "رضوى" الطالبة بكلية الآداب جامعة المنوفية التى شكت تعرضها للتعنيف خلال لجنة الامتحان من موظفة مراقبة عليها نزعت سماعتها المكملة للقوقعة المزروعة برأسها، واتهامها باستخدام سماعة فى الغش، وأكدت أسرة "رضوى" استجابة الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية للشكوى وأنه أمر بالتحقيق فى الواقعة ووعد أسرة الطالبة بتحويل الموظفة للشؤون القانونية وتوقيع أقصى عقوبة عليها حتى إن وصل الأمر للفصل.

وقالت أسرة "رضوى" لـ"اليوم السابع" أنها تلقت اتصالاً هاتفيًا من عميد الكلية اليوم، أكد خلاله للأسرة أنه لم يعلم بالواقعة لأن الطالبة لم تتقدم بشكوى ووعد بالتحقيق فيما حدث.

أضافت الأسرة: نحن نلتمس العذر للموظفة لعدم معرفتها بتفاصيل زراعة القوقعة والأجهزة المستخدمة فيها ونوجه كل الشكر والتقدير والامتنان لعميد الكلية لتعاونه واهتمامه.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا أمس قصة "رضوى سعيد" الطالبة بكلية الآداب جامعة المنوفية والتى شكت من تعرضها للتعنيف من قبل المراقبة فى لجنة امتحان مادة "تاريخ مصر الإسلامية" حيث نزعت سماعتها الملحقة بالقوقعة واتهمتها بأنها تستخدمها للغش وفشلت كل محاولاتها لشرح الموقف نظرًا لعدم وعى المراقبة بجراحة زراعة القوقعة.