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قيادى حوثى يسلم نفسه للقوات الإماراتية..ويدعو للانضمام لقوات الشرعية باليمن

الأحد، 07 يناير 2018 10:27 م
قيادى حوثى يسلم نفسه للقوات الإماراتية..ويدعو للانضمام لقوات الشرعية باليمن جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


أبوظبى أ ش أ
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أعلن قيادى حوثى، مسؤول عن جبهة حيس والخوخة فى اليمن، استسلامه، وسلم نفسه للقوات الإماراتية مبديا استعداده للعمل مع قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكشف القيادى الحوثى الشيخ حمير إبراهيم - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد - أن مليشيات الحوثى تجبر الأهالى على الانضمام لها، وتتخلى عنهم وتتركهم فى معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم فى الصفوف الأمامية فى المعركة.

ودعا حمير أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات دعم الشرعية فى اليمن، والتصدى لمليشيات الحوثى لتحرير كامل ربوع اليمن.. وأضاف "من يرفض الانضمام إلى مليشيات الحوثى يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته".

وحول تفاصيل استسلامه للقوات الإماراتية، قال إن القوات استقبلته بأخلاق عالية، وتعاملت معه بشكل جيد، داعيا كل من يقاتل إلى جانب مليشيات الحوثى إلى التراجع عن هذا الطريق والعودة إلى الحق والانضمام إلى قوات الشرعية فى اليمن.


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