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قنصل عام مصر بباريس تؤكد على روابط المحبة بين "نسيج الأمة"

الأحد، 07 يناير 2018 02:48 م
قنصل عام مصر بباريس تؤكد على روابط المحبة بين "نسيج الأمة" احتفالات عيد الميلاد


باريس (أ.ش.أ)
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وجهت القنصل العام المصرى فى باريس، سيريناد جميل، التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد لأسقف باريس و شمال فرنسا ، نيافة الأنبا مارك ، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، وذلك خلال مشاركتها فى قداس عيد الميلاد الذى أقيم بكنيسة "السيدة العذراء مريم و الملاك روفائيل" بمنطقة "درافي" بالضاحية الباريسية حيث مقر المطرانية الجديد.

و اكدت القنصل العام - لنيافة الأسقف الأنبا مارك ، بعد انتهاء قداس عيد الميلاد - على وحدة المصريين فى أفراحهم و آلامهم ، مشددة على روابط الأخوة و المحبة بينهم ، والتى تمكنهم من مجابهة كافة التحديات إعلاء لمصلحة الوطن.

ومن جانبه ، أعرب نيافة الأنبا مارك ، عن الفرحة الغامرة للأقباط فى الخارج ، والداخل ، بالمحبة التى يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا الى التفاف الشعب المصرى حول رئيسه "المحبوب " من أجل رفعة و تقدم مصر. 


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