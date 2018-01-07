قنصل عام مصر بباريس تؤكد على روابط المحبة بين "نسيج الأمة"





باريس (أ.ش.أ)





وجهت القنصل العام المصرى فى باريس، سيريناد جميل، التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد لأسقف باريس و شمال فرنسا ، نيافة الأنبا مارك ، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، وذلك خلال مشاركتها فى قداس عيد الميلاد الذى أقيم بكنيسة "السيدة العذراء مريم و الملاك روفائيل" بمنطقة "درافي" بالضاحية الباريسية حيث مقر المطرانية الجديد.

و اكدت القنصل العام - لنيافة الأسقف الأنبا مارك ، بعد انتهاء قداس عيد الميلاد - على وحدة المصريين فى أفراحهم و آلامهم ، مشددة على روابط الأخوة و المحبة بينهم ، والتى تمكنهم من مجابهة كافة التحديات إعلاء لمصلحة الوطن.

ومن جانبه ، أعرب نيافة الأنبا مارك ، عن الفرحة الغامرة للأقباط فى الخارج ، والداخل ، بالمحبة التى يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا الى التفاف الشعب المصرى حول رئيسه "المحبوب " من أجل رفعة و تقدم مصر.