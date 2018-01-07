قاتل صديق عمره بالمطرية: "كان شغال شغلتين ورفض يسلفنى فلوس"

كتب عامر مصطفى

"كان كسيب بيشتغل ليل ونهار"، بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته التفصيلية أمام النيابة، حيث علامات الندم على وجهه، وكلماته متقطعة، ويبدو عليه أنه فاق من غيبوبته، وأستوعب ما ارتكبه من جرم فى حق صديق عمره وجاره وكاتم أسراره.

تفاصيل الواقعة التى هزت منطقة المطرية، بدأت بعثور الأهالى على جثة شاب فى مقتبل العمر ملقا على جانب طريق، بمنطقة نائية، وعليها آثار ضرب، فى الرأس من الخلف بآلة حادة، وإصابات متفرقة بجسده بسلاح أبيض.

التحريات كشفت هوية المتهم ورجال المباحث ألقوا القبض عليه وأحالوه إلى النيابة حيث روى التفاصيل الكاملة التى دفعته للجريمة، وقتل صديق عمره.

قال المتهم بأنه كان يعرف المجنى عليه لأنهما جيران قبل انتقالهما للمطرية، وتربطهما علاقة صداقة قديمة توطدت منذ صغرهما، رغم أنه يكبر المجنى عليه بعدة سنوات.

وأضاف المتهم بأن المجنى عليه كان يكسب كثيراً بسبب عمله فى ورشة صباحا وعلى توك توك مساء، وهو ما يدر عليه دخلاً رغم صغر سنه، فهو فى السادسة عشر من عمره، ويمتلك توك توك.

وأشار المتهم إلى أنه اتصل بالمجنى عليه ليقترض منه مبلغاً بسبب لمروره بضائقة مالية، وحاجته لشراء مخدرات إلا أنه رفض، بحجة أن ما يأتيه من أموال ينفقه على متطلبات الأسرة.

واستطرد المتهم:" لما قال لى اللى جاى على أد اللى رايح اضايقت"، مؤكداً أنه خطط لسرقة التوك توك منه وليس لقتله، وجلس يُفكر فى كيفية استدراج المتهم إلى منطقة نائية وفى يوم الحادث اتصل به بعد انتهاء فترة عمله الأولى ..كان ذلك فى الثالثة عصراً، وطلب منه توصيله إلى منطقة بالمطرية لشراء بعض الأغراض، وعندما طلب المجنى عليه أن يكون ذلك بعد تناوله الطعام، وعده بأنه سيتناولا سويا الطعام فى الشارع.

وتباع المتهم :أنه فور موافقة المجنى عليه، ركبنا التوك توك، فى طريقنا إلى المكان النائى الذى خططت لسرقة التوك توك فيه، وهناك طلبت من المجنى عليه النزول بحجة قضاء الحاجة، وضربت رأسه بآلة حادة، وأخبرته بأننى سأسرق التوك توك لرفضه إقراضى مبلغ، لكن المجنى عليه حاول قيادة المركبة والهرب فأخرجت "مطواة" من جيبى، وطعنته فى أصابعه ولتمسكه بالتوك توك طعنته فى البطن، والرقبة، ووحاولت بعدها اخفاء الجريمة.

كان رجال مباحث المطرية تلقوا بلاغًا بالعثور على جثة لشاب فى الاراضى الزراعية بها طعنات متفرقة. انتقلت قوة إلى مسرح الحادث وتبين لها أن الجثة لـ "م. ي"، 16 سنة، سائق توك توك، مصابة بـ 10 طعنات متفرقة .

دلت التحريات إلى ان قاتله " ر .ن"" 37 سنة فألت القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.