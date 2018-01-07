في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن حوت الإسكندرية النافق: نوعه أنثى





كتبت أسماء نصار





ينشر اليوم السابع عدداً من المعلومات الهامة حول الحوت الذى عثر عليه نافقاً بشاطىء رشدى فى الإسكندرية.

1- من نوعية الحوت ذو الزعنفة الظهرية، وقد نفق حوت مماثل لنفس النوع فى يوليو 2016 بمارينا.

2- أحد الحيتان المسجلة والمقيمة فى المياه المصرية.

3- مصنف عالمياً بأنه "مهدد بخطر الإنقراض" طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

4- نوع الحوت النافق "أنثى" بالغة من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية"

5- يبلغ طول الحوت النافق بالإسكندرية حوالى 13متراً

6- عمره التقريبى 8 سنوات، و يزن حوالى 4 أطنان .

7- يتغذى الحوت ذو الزعنفة الظهرية على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيرة الحجم .

8- يرجع سبب نفوقها نتيجة العوامل الطقسية السيئة التى سادت خلال الأيام الماضية.

9 - تحتاج هذه الأنواع من الحيتان إلى كميات كبيرة من الغذاء يتناسب مع حجمها الكبير والذى يقدر فى اليوم الواحد بعدة مئات من الكيلوجرامات .