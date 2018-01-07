في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن حوت الإسكندرية النافق: نوعه أنثى

في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن حوت الإسكندرية النافق: نوعه أنثىالأحد، 07 يناير 2018 05:16 م
كتبت أسماء نصار
ينشر اليوم السابع عدداً من المعلومات الهامة حول الحوت الذى عثر عليه نافقاً بشاطىء رشدى فى الإسكندرية.
1- من نوعية الحوت ذو الزعنفة الظهرية، وقد نفق حوت مماثل لنفس النوع فى يوليو 2016 بمارينا.
2- أحد الحيتان المسجلة والمقيمة فى المياه المصرية.
3- مصنف عالمياً بأنه "مهدد بخطر الإنقراض" طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.
4- نوع الحوت النافق "أنثى" بالغة من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية"
5- يبلغ طول الحوت النافق بالإسكندرية حوالى 13متراً
6- عمره التقريبى 8 سنوات، و يزن حوالى 4 أطنان .
7- يتغذى الحوت ذو الزعنفة الظهرية على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيرة الحجم .
8- يرجع سبب نفوقها نتيجة العوامل الطقسية السيئة التى سادت خلال الأيام الماضية.
9 - تحتاج هذه الأنواع من الحيتان إلى كميات كبيرة من الغذاء يتناسب مع حجمها الكبير والذى يقدر فى اليوم الواحد بعدة مئات من الكيلوجرامات .
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