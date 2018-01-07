فيديو.. والد عفروتو يكشف عن تعاطى نجله المخدرات وعدم قدرته على منعه





كتب إبراهيم حسان





عرض الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E، فيديو لوالد "عفروتو"، الذى توفى بأحداث قسم المقطم، يتحدث خلاله عن تعاطى نجله للمخدرات، وذلك خلال التحقيقات مع ضباط مباحث المقطم.

وقال والد "عفروتو"، خلال الفيديو، إن نجله كان يتعاطى المخدرات فى الشارع، وحاول منعه لأكثر من مرة سواء بالضرب أو غيره، لكن لم يكن هناك فائدة من تلك النصائح.

وطالب عمرو أديب، الأسر بضرورة حماية أبنائهم ولاسيما من أصدقاء السوء، الذين يصطحبون الشباب لتناول المخدرات، وتابع: "اللى شفناه أمس فى المقطم حالة عامة فى المجتمع يجب دراستها.. أرجوكم يا جماعة خلو بالكم من عيالكم المخدرات حوالينا".