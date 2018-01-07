فيديو.. والد عفروتو يكشف عن تعاطى نجله المخدرات وعدم قدرته على منعه

فيديو.. والد عفروتو يكشف عن تعاطى نجله المخدرات وعدم قدرته على منعهالأحد، 07 يناير 2018 12:53 ص
كتب إبراهيم حسان
عرض الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E، فيديو لوالد "عفروتو"، الذى توفى بأحداث قسم المقطم، يتحدث خلاله عن تعاطى نجله للمخدرات، وذلك خلال التحقيقات مع ضباط مباحث المقطم.
وقال والد "عفروتو"، خلال الفيديو، إن نجله كان يتعاطى المخدرات فى الشارع، وحاول منعه لأكثر من مرة سواء بالضرب أو غيره، لكن لم يكن هناك فائدة من تلك النصائح.
وطالب عمرو أديب، الأسر بضرورة حماية أبنائهم ولاسيما من أصدقاء السوء، الذين يصطحبون الشباب لتناول المخدرات، وتابع: "اللى شفناه أمس فى المقطم حالة عامة فى المجتمع يجب دراستها.. أرجوكم يا جماعة خلو بالكم من عيالكم المخدرات حوالينا".
وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة
هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Lolo
مش مبرر
يعني كل شاب انزلق إلى طريق التعاطي او حتى المتاجرة يقتل بلا محاكمة ؟