فيديو.. مشادة بين حلمى بكر ومحامى شيما: كنت عاوز تتجوزها.. والموسيقار: طردتها





كتب أيمن رمضان





وقعت مشادة كلامية بين الموسيقار حلمى بكر ومحامى المطربة شيما، علاء الحلوانى، بعدما اتهم الأخير الموسيقار الكبير بأنه كان يسعى للزواج من موكلته، ولديه شهود على ذلك منهم زوجته السابقة، فرد "بكر" قائلاً: "الله أكبر طيب أيه رأيك أنا موافق إنى أتجوزها هاتها دلوقتى"، وعندما رد المحامى بأنها فى السجن، قال "بكر"، "طيب أنا هتجوز واحدة فى السجن!".

وشدد الموسيقار الكبير حلمى بكر، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، على أن المطربة شيما قدمت إلى منزله بصحبة منتج فى بداية مشوارها الفنى بهدف التمثيل والغناء، ولكنه قام بطردها، وتابع: "أنا قلت ليها وشك ده مشفهوش هنا.. والمنتج شاهد على ذلك".

وقاطع محامى شيما الموسيقار الكبير قائلاً: "مراتك شيماء شاهدة على أنك كنت تريد الزواج من شيما"، رد "بكر" قائلاً: "مين شيماء دى.. دى جريمة".