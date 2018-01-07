فيديو.. عائلات الحمايل بقطر يرفعون أعلام دول الخليج ويتغنون بالملك سلمان

فيديو.. عائلات الحمايل بقطر يرفعون أعلام دول الخليج ويتغنون بالملك سلمانالأحد، 07 يناير 2018 10:33 م
كتب هيثم سلامة
نشر سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، فيديو لعائلات الحمائل فى قطر، وهم يرفعون أعلام دول الخليج، والتغنى بالملك سلمان وولى العهد، واصفا ذلك بصفعة على وجه نظام الحمدين بالدوحة.
وكتب سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "عاجل ..عيال الحمايل فى قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة".
وأضاف القحانى: "وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولى عهده الأمين فى حفل بنى هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجرى فى مزاين قطر".
عاجل— سعود القحطاني (@saudq1978) ٧ يناير، ٢٠١٨
عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE
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