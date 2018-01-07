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فيديو.. عائلات الحمايل بقطر يرفعون أعلام دول الخليج ويتغنون بالملك سلمان

الأحد، 07 يناير 2018 10:33 م
فيديو.. عائلات الحمايل بقطر يرفعون أعلام دول الخليج ويتغنون بالملك سلمان عائلات الحمايل بقطر


كتب هيثم سلامة
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نشر سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، فيديو لعائلات الحمائل فى قطر، وهم يرفعون أعلام دول الخليج، والتغنى بالملك سلمان وولى  العهد، واصفا ذلك بصفعة على وجه نظام الحمدين بالدوحة. 

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وكتب سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "عاجل ..عيال الحمايل فى قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة".

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وأضاف القحانى: "وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولى عهده الأمين فى حفل بنى هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجرى فى مزاين قطر".

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