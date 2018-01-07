فيديو .. رئيس حدائق الحيوان: لأول مرة الحديقة تستقبل الكنغر الأحمر منتصف يناير

فيديو .. رئيس حدائق الحيوان: لأول مرة الحديقة تستقبل الكنغر الأحمر منتصف ينايرالأحد، 07 يناير 2018 03:38 م
الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان
كتبت: منة الله حمدى
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قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحديقة اليوم فى أبهى صورها مفتوحة ابوابها لإستقبال زوارها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان العمل فى الحديقة على 3 محاور صحة الحيوان وتغذيته وإكثارها مع الرعاية البيطرية، حيث تم زيادة الإكثار فى الحيوانات إلى 40% لعام 2016 و50% فى عام 2017، مما جعل هناك تعاون وتبادل مع بعض حدائق الحيوان العالمية، وتم تبادل حدائق سلوفاكيا وسيكون داخل الحديقة الـ"كنغر الأحمر وزيبرا" منتصف يناير الحالى وهذا لأول مرة تدخل الحديقة وبدون أى تكلفة من الدولة، حيث تم التبادل بـ 4 من حيوان فرس النهر"سيد قشطة" وهذا يعطينا شهادة دولية أن حيوانات الحديقة تشمل على المواصفات العالمية وليس بها أى أمراض ولا أوبئة.
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