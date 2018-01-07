فيديو جراف.. مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية

فيديو جراف.. مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى بمحافظات الجمهوريةالأحد، 07 يناير 2018 04:27 م
مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد كأحد القوانين المكملة للدستور والتى من المقرر تطبيقها خلال 15 عاما على 6 مراحل.
اليوم السابع يقدم تحليلا معلوماتيا حول مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى متضمنة المحافظات وسنوات التطبيق.
الفيديو:
1- المرحلة الأولى فى محافظات: بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020
2- المرحلة الثانية: الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023
3- المرحلة الثالثة: الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026
4- المرحلة الرابعة: بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028
5- المرحلة الخامسة: الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية فى الفترة من 2029 وحتى 2030
6- المرحلة السادسة: القاهرة والجيزة والقليوبية فى الفترة من 2031 وحتى 2032.
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