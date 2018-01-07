فيديو جراف.. مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية





كتب وليد عبد السلام





وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد كأحد القوانين المكملة للدستور والتى من المقرر تطبيقها خلال 15 عاما على 6 مراحل.

اليوم السابع يقدم تحليلا معلوماتيا حول مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى متضمنة المحافظات وسنوات التطبيق.

الفيديو:

1- المرحلة الأولى فى محافظات: بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020

2- المرحلة الثانية: الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023

3- المرحلة الثالثة: الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026

4- المرحلة الرابعة: بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028

5- المرحلة الخامسة: الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية فى الفترة من 2029 وحتى 2030

6- المرحلة السادسة: القاهرة والجيزة والقليوبية فى الفترة من 2031 وحتى 2032.

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