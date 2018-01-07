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فيديو.. بطل GAME OF THRONES فى حالة سكر شديدة داخل ملهى ليلى

الأحد، 07 يناير 2018 12:21 ص
فيديو.. بطل GAME OF THRONES فى حالة سكر شديدة داخل ملهى ليلى النجم كيت هارينجتون


كتب آسر أحمد
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ظهر النجم كيت هارينجتون، بطل مسلسل GAME OF THRONES، فى حالة من السكر الشديد داخل ملهى ليلى فى مدينة نيويورك.

 

وظهر هارينجتون، فى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو فى حالة سكر شديدة، أضطرت مسئولى الملهى اليلى لطرده خارجًا بعد تعديه على أحد المتواجدين.

 

وبحسب شهود عيان داخل الملهى الذين وثقوا الواقعة، أكدوا أن هارينجتون تناول أكثر من 6 أكواب من الخمور الكبيرة والتى تحول على إثرها لحالته التى ظهر عليها.

 

 

يجسد هارينجتون، شخصية ملك الشمال فى مسلسل GAME OF THRONE، ويعد أكبر الشخصيات فى المسلسل شهرة بين المشاهدين.

 

يشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن.

 

 


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