فى 15 معلومة.. تعرف على خطة محافظة الأقصر لتطوير 13 منطقة عشوائية





الأقصر – أحمد مرعى





انطلقت محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية فى التخطيط لدعم وتطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف أنحاء الأقصر، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين بمختلف مدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك بالإشتراك مع قيادات الحكومة وعدد من المؤسسات الخيرية بمصر.

وفى هذا الصصد يرصد "اليوم السابع" فى 15 معلومة تفاصيل دعم المناطق العشوائية بمحافظة الأقصر:-

1- عقد محافظ الأقصر اجتماعا مؤخراً مع نائب وزير الإسكان للتطوير لبحث خط تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى محافظة الأقصر

2- تتم دراسة المناطق العشوائية بالأقصر بناء على التحديث الأخير للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة

3- تبلغ عدد المناطق العشوائية وغير الآمنة فى مدن الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا 13 منطقة

4- المحافظ كلف قيادات مدينة الأقصر بالتنسيق مع أهالى منطقة "البهاجه" المجاورة لطريق الكباش وهى 10 أسر فقط لإخلاء منازلهم الطينية المتصدعة ونقلهم لوحدات الإسكان الاجتماعى أو إخلائهم مقابل تعويض مادي

5- قرر المحافظ البدء فى تطوير المناطق العشوائية بالقرنة وهى منطقة هابو ومنطقة الرامسيوم ومناطق المدلى والطارف القديمة والرواجح

6- كلف محمد بدر رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدرى بتشكيل لجنة للتفاوض مع أهالى منطقة هابو لإخلاء المنطقة مقابل منحهم تعويض مادى أو منحهم وحدات إسكان اجتماعي

7- أمر المحافظ بشأن منطقة الرامسيوم التنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية لتصميم منطقة سكنية بمنطقة الـ40 فدان الجديدة بالقرنة لنقل أهالى الرامسيوم إليها

8- قرر المحافظ لمناطق المدلى والطارف القديمة والرواجح تكليف مسئول الكهرباء لعمل المقايسات اللازمة لتغيير مسار الكابلات أو تحويلها إلى كابلات أرضية عبر دفنها أسفل الطريق

9- يجرى العمل على تطوير مناطق أرمنت العشوائية وهى منطقة العبيد ومنطقة الخضاروة ومنطقة ساحل الجرف ومنطقة البروج

10- وتم استعراض خط تطوير منطقة معبد إسنا حيث يجرى إنتظار وصول اللجنة الدائمة للآثار إلى المنطقة لإبداء الرأى حول آلية تطويرها

11- أمر المحافظ بضرورة تطوير منطقة الكوبرى ونقل الباعة الجائلين إلى منافذ بيع حضرية

12- تقرر إقامة محطة رفع للصرف الصحى بنجع الجالس بالكرنك لتقديم خدمة الصرف الصحى لمناطق الجالس والطينة وزعورة وجودة وعبادى بالكرنك

13- التقى محمد بدر محافظ الأقصر منذ يومين بوفد من صندوق تطوير العشوائيات لبحث خطة تطوير المناطق العشوائية فى محافظة الأقصر بالكامل

14- تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات تطوير تلك المناطق عبر حصرها ووضع مخطات للتعامل مع تلك المناطق لتطويرها

15- تم استعراض نتائج استبيان رغبات سكان المناطق فيما يخص بدائل التطوير، والمناطق العشوائية فى مدن الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا