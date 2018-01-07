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فوز طالبتين بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ بالمركز الثانى بمسابقة دولية بكندا

الأحد، 07 يناير 2018 02:57 م
فوز طالبتين بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ بالمركز الثانى بمسابقة دولية بكندا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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أعلن اﻹعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فوز الطالبتين انجى رضا دربالة ونهال أشرف فودة بمدرسه STEM بمحافظة كفر الشيخ بالمركز الثانى بمسابقة ICAN 2017" International invention innovation competition " الدولية، المقامة فى  Toronto, Canada كندا حيث حصلوا على ميدالية فضية وشهادات تكريم عن مشروع  Algae Bio Fuel .

وأوضحت رانيا حافظ عضو بوحدة ستيم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فكرة المشروع تعتمد على استخراج الوقود الحيوى من الطحالب والتى تعتمد على استخراج الزيت من الطحالب عن طريق  استخدام Hexane ، ثم يتم تحويله إلى وقود حيوى ونسبة الكفاءة تصل إلى 98% وأيضًا  من الطحالب يتم استخراج  fertilizer و Bio gas و يعتبر الوقود الحيوى مصدر طاقة غير ملوث للبيئة وغير مكلف.

الجدير بالذكر أن تلك المسابقة تهدف  إلى توفير منصة عالمية في كندا للمخترعين والمبتكرين والطلاب والأساتذة وعلماء البحوث من جميع أنحاء العالم وتعتبر فرصة خاصة لعرض الابتكارات الإبداعية ومشاريع الابتكار ونتائج البحوث العلمية فى هذا الحدث الدولى الذى أنشىء فى كندا.

وأشارت حافظ أن مسابقة ICAN   تعتبر هى الحدث السنوى الثانى الذى يضع التركيز الرئيسى على تقديم التبادل الدولى للمعرفة، وهي مرحلة الاعتراف لإظهار الإبداع والابتكار للمخترعين الكنديين المحليين وجميع المخترعين الدوليين، وتم الإشراف على المسابقة من خلال جمعية Toronto الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة (TISIAS)ودعم من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين(IFIA)  والجمعيات العالمية للملكية الفكرية والاختراعات.


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