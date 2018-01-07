فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تزور عدد من الكنائس للتهنئه بعيد الميلاد

فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تزور عدد من الكنائس فى الميلاد المجيد





كتب لؤى على





زار وفد من منظمة خريجى الأزهر بمحافظة المنيا عدد من الكنائس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، فى كنيسة الملكية البحرية، الكنيسة الإنجيلية ، أغسطنيوس، مطرانية ملوى.

ضم الوفد الشيخ سامح جلال الدين نائب رئيس الفرع، أحمد نوح الأمين العام لفرع المنظمة، وإيمان الوراقى مديرة الإدارة التعليمية الأزهرية بملوى.

أعرب الوفد عن حرصه على تقديم التهانى القلبية للأخوه الأقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيين دوام المحبة والوئام والمودة والأخوة في بلد آمن، بين أطياف المجتمع تحت شعار مسلم ومسيحى، مؤكدين أن مصر ستظل بلد الخير والأمن والأمان وأن الدين الإسلامى دين إنسانى فى المقام الأول ويرتكزعلى الانتماء والولاء وحب الوطن وحب البشر.

كما أكد الشيخ سامح جلال الدين، أن الأمن والأمان من تعاليم الإسلام، ومصر هى بلد الأمن بنص القرآن الكريم ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين )، مشيراً أن الذين يسعون لتدمير البلاد لن ينجح مخططهم لأن مصر بلد الأمن والأمان؛ والشعب المصرى متماسك ومترابط، والجميع يقدر حق الآخر فى العيش بسلام.

كما زار وفد من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببورسعيد مقر مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وجموع الأخوة الأقباط .

وأكد الشيخ محمد الغرباوى رئيس فرع المنظمة، أن مصر الحبيبية ستظل نسيج واحد بفضل تماسك شعبها و جيشها وشرطتها و جميعنا نواجة تحديات واحدة ومتحدين ضد الإرهاب والتطرف.

حضر اللقاء القمص بولا سعد وكيل مطرانية بورسعيد ، القس بسادا دانيال كاهن بمطرانية بورسعيد ، وليد عيسى سليمان منسق عام فرع المنظمة، الإعلامية سلوى حسين إذاعة بورسعيد المحلية.