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غدا.. استكمال فض أحراز مرسى ورفاقه بـ"التخابر مع حماس"

الأحد، 07 يناير 2018 08:00 ص
غدا.. استكمال فض أحراز مرسى ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" محمد مرسى


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فض أحراز الرئيس المعزول محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد محمد بديع، فى إعادة محاكمتهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح فى الداخل والخارج بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن أن التنظيم الدولى الإخوان نفذ أعمال إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة، وأعد مخططا من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

 وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.


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