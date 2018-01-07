عزمى مجاهد يفند أكاذيب نيويورك تايمز فى آخر النهار مع خالد صلاح وعمرو الكحكى





كتب محمود حسن





يستضيف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، والإعلامى عمرو الكحكى، فى حلقة اليوم، الأحد، من برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة "النهار one"، الإعلامى عزمى مجاهد، فى حلقة خاصة يكشف فيها زيف ما نشرته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية وادعاءاتها بامتلاكها تسجيلات حول تلقيه تعليمات حول ما يعرضه فى برنامجه عن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويكشف عزمى مجاهد خلال الحلقة حقيقة المكالمة التى أجراها محرر جريدة "نيويورك تايمز" معه، وما دار بينهما فى تلك المكالمة، وهل أكد مجاهد بالفعل معرفته بالشخص الذى يملى التعليمات، والذى أشارت إليه الجريدة الأمريكية، أم أن الجريدة حرفت نص مكالمة الصحفى مع عزمى مجاهد، وما هى حقيقة هذا الشخص المدعى.

وخلال الحلقة يناقش الإعلاميان عمرو الكحكى وخالد صلاح، بحضور ضيفهما، الدوافع التى يلجأ إليها الإعلام الغربى لمثل هذه النوعية من الهجوم والفبركة والأكاذيب، وعدم الاستناد إلى حقائق، ونشر مقالات ضخمة تفتقر إلى أقل معايير الدقة والموضوعية.

وكانت الجريدة الأمريكية قد زعمت أمس حصولها على تسجيلات لكل من الإعلاميين عزمى مجاهد، ومفيد فوزى، وسعيد حساسين، والفنانة يسرا، يتلقون فيها تعليمات من إحدى الجهات بتناول قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بطريقة تظهر التهاون فى القرار وتقبل بوجود حل بديل، وهو الأمر الذى ردت عليه الهيئة العامة للاستعلامات وفندت أكاذيبه فى بيان لها هذا الصباح.