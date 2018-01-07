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طالب يطعن عامل بمقهى بسبب خلافات مالية فى تلا بالمنوفية

الأحد، 07 يناير 2018 03:04 م
طالب يطعن عامل بمقهى بسبب خلافات مالية فى تلا بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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أصيب عامل بمقهى بعدة طعنات نافذة بالصدر، اليوم الأحد، بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، واتهم طالب بدائرة المركز بالتعدى عليه، لخلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "س ا ف" 19 سنة، عامل بمقهى، بدائرة المركز، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر، مع تجمع دموى حول الرئة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى. 

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم "م ع ا" 21 سنة، طالب، بالتعدى عليه بالضرب، وإصابته لخلافات مالية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى البحث عن الطالب، واستكمال التحريات حول الواقعة .


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