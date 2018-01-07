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طالب يطعن عاملا بمطواة بسبب ركن دراجته النارية أمام منزله بكفر الزيات

الأحد، 07 يناير 2018 06:16 م
طالب يطعن عاملا بمطواة بسبب ركن دراجته النارية أمام منزله بكفر الزيات مدير المباحث الجنائية


الغربية – عادل ضرة
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أقدم طالب يبلغ من العمر 18سنة مقيم قرية مشلة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على طعن عامل بمطواة وأحدث به إصابات جرح نافذ واشتباه نزيف بالبطن وجرح قطعى بالكتف الأيسر لقيامه بترك دراجته النارية أمام منزله،تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز كفر الزيات من المستشفى بوصول حسن ممدوح مطر 19سنة عامل مقيم قرية مشلة، مصاب بجرح نافذ واشتباه نزيف بالبطن وجرح قطعى بالكتف الأيسر، انتقل الرائد احمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وبسؤال المجنى عليه  قرر أثناء قيامه بترك دراجته النارى أمام منزل احمد سليمان شاكر العطار19 سنة طالب حدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإحداث إصابته، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، واتهم المجنى عليه بضربه بمطواة وإصابته بجرح بالساعد الأيسر، تحرر المحضر 4009 جنح مركز كفر الزيات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير إدارة البحث الجنائية، من ضبط ميكانيكى مقيم أمام مسجد سيدى سالم بمنطقة سيجر دائرة القسم بعد قيامه بالتعدى بالضرب بمطواة على طالب وإصابته بجروح قطعية نافذة بالصدر، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ثمن شراء دراجة نارية قام المجنى عليه بشرائها من المتهم.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول احمد محمد سعيد 23سنة طالب مقيم شارع الترعة العريضة بمنطقة سيجر لمستشفى طنطا الجامعى، مصابا بجروح قطعية نافذة بالصدر، وتوصلت تحريات الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا، بإشراف العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، قيام المتهم إبراهيم حسن أبو السعود 21سنة ميكانيكى سبق اتهامه فى 3قضايا مخدرات ومشاجرة بالتعدى بالضرب على المجنى عليه لقيامه بشراء دراجة نارية منه واختلفا على قيمتها، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة واتهم المجنى عليه بإصابته بجروح بالرأس والقدم اليمنى، تحرر المحضر 35824جنح قسم أول طنطا، وتولت النيابة التحقيق.

 


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