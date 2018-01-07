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ضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 640 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 07 يناير 2018 08:26 م
ضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 640 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية حبس -أرشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 640 حكمًا متنوعًا منها 460 حكمًا جزئيًا و15 حكم مستأنف و 142 حكم غرامات،و  3 هاربين من أحكام جنائية و20 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 3900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليهم.

كما تم القبض على كلا من المتهم "طلال.م.ع"32 عاما عاطل ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 261 لسنة 2012جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"تزوير"، والمتهم "خميس.ك.ال"19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1544 لسنة 2017 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات"، والمتهم "عماد.م.ع"28 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2018 لسنة2015 جنايات مركز ابوصوير والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة"مخدرات".

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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