ضبط 68 حالة اشتباه وفحص 30 شقة مفروشة فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 68 حالة اشتباه وفحص 30 شقة مفروشة فى حملة أمنية بالقليوبيةالأحد، 07 يناير 2018 10:36 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث القليوبية بالاشتراك مع الأمن الوطنى حملة مكبرة للقبض على المشتبه فيهم فى عدد من مدن القليوبية وفحص الشقق المفروشة، حيث تم ضبط 68 شخصا مشتبه فيهم، وفحص 30 شقة مفروشة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية تقضى بتكثيف التواجد الأمنى، والقبض على العناصر المشتبه فيهم وفحص الشقق المفروشة والكشف عنهم سياسيا وجنائيا، فقامت حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن الوطنى، حيث تم القبض على 68 شخصا مشتبه فيهم وتم فحص 30 شقة فى كافة أنحاء المحافظة، وتولت النيابة التحقيق.
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