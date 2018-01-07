ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة خلال القيادة بالجيزة

ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة خلال القيادة بالجيزةالأحد، 07 يناير 2018 08:10 ص
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الشمالية ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.
و تم إجراء تحليل طبى لـ 20 سائقا، حيث أثبتت التحاليل الطبية إيجابية 3 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق و الميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد لرصد المخالفات .
إضافة تعليق
وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة