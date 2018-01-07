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ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة خلال القيادة بالجيزة

الأحد، 07 يناير 2018 08:10 ص
ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة خلال القيادة بالجيزة حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الشمالية  ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.

 

و تم إجراء تحليل طبى لـ 20 سائقا، حيث أثبتت التحاليل الطبية إيجابية 3 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق و الميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد لرصد المخالفات .

 

 

 


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