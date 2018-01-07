ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة خلال القيادة بالجيزة





كتب عبد الرحمن سيد





شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الشمالية ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.

و تم إجراء تحليل طبى لـ 20 سائقا، حيث أثبتت التحاليل الطبية إيجابية 3 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق و الميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد لرصد المخالفات .