ضبط عامل لقيامه بسرقة امتحانات من كنترول مجمع مدارس الخصوص

ألقت مباحث القليوبية القبض على عامل ينتمي لجماعة الإخوان المحظورة لقيامه بسرقة أسئلة امتحانات من غرفة كنترول بمجمع مدارس الخصوص للتعليم الأساسى وبيعها للطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة تم التحفظ على المتهم والمضبوطات فى منزله وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد بقيام عامل بمجمع الخصوص للتعليم الاساسى بالاستيلاء على ورق أسئلة امتحانات وبيعها للطلبه مقابل مبالغ مالية.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتوصلت تحريات اللواء محمد الالفى مدير المباحث والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمجمع وأنه ينتمى لجماعة الإخوان المحظورة قام بكسر شباك غرفة الكنترول واستولى على عدد من أوراق الأسئلة وقام ببيعها للطلبة وعلى الفور قامت مامورية من مباحث قسم الخصوص والأمن الوطنى وألقى القبض على المتهم داخل منزله ويدعى " ع أ " عامل بمجمع الخصوص للتعليم الاساسى وبتفتيش منزله تم العثور على أسئلة بعض الامتحانات ومبالغ مالية وتم تحرير محضر بالواقعه حمل رقم 80 لسنة 2018 ادارى قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.