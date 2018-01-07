ضبط عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة و9 قضايا تموينية وتنفيذ 220 حكم فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية، شاركت فيها أغلب الأجهزة الشرطية البحثية المختلفة، برئاسة اللواء عصام العزب مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، وبإشراف اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، والتى استهدفت مروجى المواد المخدرة، والهاربين من أحكام.

وخلال الحملة تمكن النقيب أحمد الصاوى ضابط مباحث قسم القصير والمعين خدمة كمين البيضا من ضبط المدعو محمود. ع " عاطل، ومقيم قفط قنا وبحوزته 12 قطعه متوسطه الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول عند استقلاله إحدى السيارات الأجرة القادمة من مدينه قفط إلى مدينة القصير.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 21 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب مصطفى ذكى ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا المعين خدمة كمين ك5 سفاجا من ضبط المدعو " محمد. ج " عاطل ومقيم ابو دياب شرق – دشنا قنا وبحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 جرامات عند استقلاله احد السيارات الأجرة القادمة من مدينة قنا إلى مدينة الغردقة. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 88 إدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من جانبها فحصت مباحث الاداب 80 شقة مفروشة وتم ضبط 8 عدم الإخطار عن مفروش وتم فحص 6 فندق شعبى بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائى والسياسى فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كما تم ضبط 5 قضايا مزاولة مهنة حارس عقار وسمسار بدون ترخيص وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا مزاولة مهنه الضيافة بدون ترخيص، وأخرى إدارة محل بدون ترخيص، وقضية فعل فاضح بالطريق العام.

فيما تمكنت مباحث قسم التموين من ضبط محل للتجارة والتوزيع بشارع شيرى أول الغردقة وبحوزته 1110 علبة سجائر-عدد 5 أكياس تبغ- عدد 8 أكياس فلتر سجائر – عدد 31 عبوة زيت أدخنة " بدون فواتير وغير خالصة الرسوم الجمركية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 94 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط صاحب سوبر ماركت الكائن أول الغردقة وذلك لقيامه بالبيع أزيد من التسعيرة الجبرية "سجائر"، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25 جنح أ.د. ط قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة. كما تم ضبط 4 قضايا عدم إعلان عن أسعار، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وقضية بيع اسطوانة منزلية أزيد من التسعير الجبرية.

فيما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب " معتز. م " فى القضية رقم 8205 جنايات قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2014 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه. كما تم ضبط 36 محكـوم عليهـم فــى جنح الحبس الجزئى، 15 محكـوم عليهـم فــى جنح الحبس المستأنف، 82 محكـوم عليـهم فــى جنح الغرامات الجزئية، و25 محكـوم عليهـم فــى جنح الغرامات المستأنف، 61 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وكانت إجمالى 220 حكم.