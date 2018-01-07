ضبط سيارة بيع لحوم مجمدة بدون ترخيص بدمياط

محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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قام اللواء هشام كمال عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط وبرفقته المهندس السيد ابو العز مدير المتابعة ومصطفي عثمان مدير الاشغالات بضبط سيارة رقم 41780 نقل المنوفية تبيع لحوم ودواجن مجمدة بشارع مساكن مصنع الغزل.
وبالفحص تبين ان السيارة تبيع بدون ترخيص وعلي الفور تم التحفظ علي السيارة بمقر رئاسة مركز ومدينة دمياط وإخطار مديرية التموين و الطب البيطري لتحليل العينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمتابعة السيارات المجهولة التي تبيع المجمدات حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
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