ضبط سيارة بيع لحوم مجمدة بدون ترخيص بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

قام اللواء هشام كمال عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط وبرفقته المهندس السيد ابو العز مدير المتابعة ومصطفي عثمان مدير الاشغالات بضبط سيارة رقم 41780 نقل المنوفية تبيع لحوم ودواجن مجمدة بشارع مساكن مصنع الغزل.

وبالفحص تبين ان السيارة تبيع بدون ترخيص وعلي الفور تم التحفظ علي السيارة بمقر رئاسة مركز ومدينة دمياط وإخطار مديرية التموين و الطب البيطري لتحليل العينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.