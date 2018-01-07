صور .. "مستقبل وطن" فى أسيوط يقدم تهانى عيد الميلاد بكنائس المحافظة





أسيوط ـ محمود عجمى

نظم حزب مستقبل بمحافظة أسيوط برئاسة أحمد معوض نفادي عدة زيارات لكنائس المحافظة ظهر اليوم لنقل تهنئة الحزب وقياداته، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد .

وأكد محمد عبدالمحسن الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، أن جولات الحزب بدأت بلقاء مطارنة المحافظة والقيادات الكنسية، حيث تم تقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا يوأنس مطران الأرثوذكس ونيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك والقس باقي صدقه راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، ونقلنا تهنئة مستقبل وطن بجميع أعضاءه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عبدالمحسن، في بيان اليوم الأحد، إن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالوحدة الوطنية بين نسيج الوطن مسلمين وأقباط ، التي تعد أهم ثوابت مستقبل وطن مشيرا إلى ضرورة إن يكون إيماننا بالمواطنة ووحده الشعب سلوك نمارسه فعلا وقولا وليس مجرد شعارات يرددها البعض من حين إلى أخر .