صور.. مدير أمن مطروح يهنئ الأقباط بعيد الميلاد ويوزع هدايا على الأطفال





مطروح – حسن مشالي

شارك اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح،مساء اليوم الأحد، أقباط مدينة مرسى مطروح احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، من خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيدين بوسط المدينة، لتقديم التهنئة، ووزع هدايا رمزية على الأطفال داخل الكنيسة والتقط الصور التذكارية.

وتفقد مدير أمن مطروح الخدمات المعينة لتأمين الكنائس، وشدد على ضرورة اليقظة التامة ومراعاة الحرم الآمن للكنيسة، وفحص وتفتيش كل المترددين، والاستنفار الدائم للقوات وارتداء الصديرى الواقى للرصاص، وتفعيل دور الحرم الآمن للمنشأة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى الجنائى والتأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية.



مدير أمن مطروح يهنئ الأقباط بعيد الميلاد ويوزع هدايا على أطفال الكنيسة



مدير امن مطروح والقس متى زكريا داخل الكنيسة



مدير امن مطروح مع راعي كنيسة السيدة العذراء وقيادات الامن



اللواء هشام نصر يقدم التهنئة لرواد الكنيسة بمطروح