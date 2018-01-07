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صور.. مدير أمن الشرقية يتفقد الكنائس ويشدد على الخدمات باليقظة

الأحد، 07 يناير 2018 01:13 ص
صور.. مدير أمن الشرقية يتفقد الكنائس ويشدد على الخدمات باليقظة جانب من الجولة


الشرقية- فتحية الديب
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تفقد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، منذ قليل، الحالة الأمنية والخدمات بمحيط الكنائس حيث فاجأ مدير الأمن عددا من الخدمات بمحيط الكنائس، وشدد عليهم باليقظة وتوخى الحذر.

 

يذكر أن مدير الأمن وضع خطة أمنية لتأمين المحافظة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد للإخوة الأقباط، وشدد مدير الأمن على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

 

فيما أكد على تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، فضلا عن التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أى ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات.

 

يذكر أن الأجهزة الأمنية دعمت الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسع فى منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية.

 

وتم تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس التى تشهد كثافات عالية من المواطنين، كما تضمنت الخطة التشديد على الخدمات الأمنية، بالالتزام بحرم آمن على مسافة عدة أمتار من محيط أسوار الكنائس، وعدم السماح للمواطنين بترك السيارات والمركبات بجوار الكنائس، مع التفتيش على مسافات بعيدة عن مدخل الكنائس. كما يتم المرور على الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والتنسيق مع أمن الكنائس لتشديد إجراءات المترددين؛ كما يقوم خبراء المفرقعات، بتشميط محيط الكنائس، كما تم تخصيص ضابط مباحث وضابط نظام وقوة من الشرطة السريين والمفرقعات، أمام كل كنيسة، فضلا عن تكليف جميع مأمورى المراكز ورؤساء المباحث بالمرور على الكنائس وفى سياق متصل تعذر عرض المساجين على محاكم الجنايات اليوم بسبب الاستنفار الأمنى.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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