صور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الكنائس فى احتفالات عيد الميلاد





الإسكندرية – أسماء على بدر





تفقد اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء علاء أبو حباجة مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا، كنائس المحافظة وتابعا انتهاء وخروج المصليين من الكنائس، مؤكدين الحرص على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة والتشديد على ظهور القوات بالمظهر المشرف اللائق والتأمين الكامل للأخوة المسيحيين أثناء أعيادهم حتى انتهاء الصلاوات بشكل كامل.

كما شارك مدير أمن الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية، فى تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، وقدم التهنئة للأنبا بافلى الذى ترأس القداس نيابة عن البابا تواضروس بابا الإسكندرية.

مدير أمن الإسكندرية فى جولة على الكنائس







جولة مدير أمن الإسكندرية







جانب من جولة مدير الأمن



