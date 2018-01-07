صور.. كنائس العالم تحتفل بعيد الميلاد المجيد

صور.. كنائس العالم تحتفل بعيد الميلاد المجيدالأحد، 07 يناير 2018 10:29 ص
احتفالات عيد الميلاد
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
إضافة تعليق
يحتفل مسيحيو العالم، بعيد الميلاد المجيد حيث ترأس البطريرك الأرثوذكسى فى القدس ثيوفيلوس الثالث قداس عيد الميلاد المجيد منتصف الليل، بمقر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ببلدة بيت لحم بالضفة الغربية، فى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
وفى أثيوبيا، قام الأرثوذكس الإثيوبيون بالصلاة فى الكنيسة الأرثوذكسية، بمدينة لاليبيلا.
واحتفلت كنائس روسيا بأعياد الميلاد المجيدة، حيث ترأس بطريرك موسكو وسائرروسيا كيريل قداس عيد الميلاد.
احتفالات عيد الميلاد فى فلسطين
احتفالات عيد الميلاد فى روسيا
جانب من احتفالات عيد الميلاد فى روسيا
جانب من الاحتفالات بعيد الميلاد فى روسيا
احتفالات عيد الميلاد فى صربيا
جانب من احتفالات صربيا
احتفالات عيد الميلاد فى أثيوبيا
محمود عباس خلال الاحتفالات
تواجد محمود عباس فى الاحتفالات
احتفالات عيد الميلاد فى قيرغيزستان
إضافة تعليق
الرياضة المصرية اليوم.. طاقم حكام "القمة" يصل القاهرة.. المصرى يطير إلى الإمارات استعدادا للأهلى فى السوبر.. جريشة يتوجه للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا للمحليين.. وفراعنة اليد أمام النرويج بختام بطولة فرنسا
صور.. هل تحل مجموعة تانيس محل توت عنخ آمون بمتحف التحرير؟.. تضم أكثر من 2000 قطعة وقناع.. مشرف المتحف: يفتح الباب أمام مقتنيات جديدة لتـأخذ حقها فى العرض.. و"يويا وتويا" فى انتظار السياح ومحبى الآثار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة