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صور.. كنائس العالم تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 07 يناير 2018 10:29 ص
صور.. كنائس العالم تحتفل بعيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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يحتفل مسيحيو العالم، بعيد الميلاد المجيد حيث ترأس البطريرك الأرثوذكسى فى القدس ثيوفيلوس الثالث قداس عيد الميلاد المجيد منتصف الليل، بمقر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ببلدة بيت لحم بالضفة الغربية، فى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وفى أثيوبيا، قام الأرثوذكس الإثيوبيون بالصلاة فى الكنيسة الأرثوذكسية، بمدينة لاليبيلا.

واحتفلت كنائس روسيا بأعياد الميلاد المجيدة، حيث ترأس بطريرك موسكو وسائرروسيا كيريل قداس عيد الميلاد.

احتفالات عيد الميلاد فى فلسطين
احتفالات عيد الميلاد فى فلسطين

 

احتفالات عيد الميلاد فى روسيا
احتفالات عيد الميلاد فى روسيا

 

 

جانب من احتفالات عيد الميلاد فى روسيا
جانب من احتفالات عيد الميلاد فى روسيا

 

 

جانب من الاحتفالات بعيد الميلاد فى روسيا
جانب من الاحتفالات بعيد الميلاد فى روسيا

 

 

احتفالات عيد الميلاد فى صربيا
احتفالات عيد الميلاد فى صربيا

 

 

جانب من احتفالات صربيا
جانب من احتفالات صربيا

 

 

احتفالات عيد الميلاد فى أثيوبيا
احتفالات عيد الميلاد فى أثيوبيا

 

 

محمود عباس خلال الاحتفالات
محمود عباس خلال الاحتفالات

 

 

تواجد محمود عباس فى الاحتفالات
تواجد محمود عباس فى الاحتفالات

 

 

احتفالات عيد الميلاد فى قيرغيزستان
احتفالات عيد الميلاد فى قيرغيزستان

 


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