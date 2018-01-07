صور.. "عزبة المسلمين".. منطقة شعبية فى قلب مصر الجديدة أغلب سكانها أقباط





كتب سيد الخلفاوى





دائمًا ما يلتصق بكل حى راقٍ منطقة شعبية أو عشوائية، ولكل منطقة عشوائية سمات خاصة بها، فمنها من يكون بمثابة الهم لأهالى المنطقة الراقية ومنها ما يكون سندا لهم، مثل منطقة "عزبة المسلمين" الملتصقة بحى مصر الجديدة بالقاهرة، والتى تقع بالقرب من ميدان الجامع بامتداد شارع هارون الرشيد.

وأول سمة فى عزبة المسلمين يأتى من اسمها، حيث إن معظم سكانها مسيحيين وتوجد بينهم وبين المسلمين ألفة ومودة، وهو ما يتسم به طرفا المجتمع المصرى يتجسد على أرض الواقع، وتعتبر "العزبة" من الأماكن التاريخية، حيث يرجع تاريخها إلى عهد محمد على، فكان مكانها أكبر إسطبل للخيول فى مصر ثم تحول إلى مساكن مع مرور الوقت.



عزبة المسلمين



عزبة المسلمين

وكغيرها من المناطق الشعبية يتميز سكانها بـ"المجدعة" وصفات "أولاد البلد"، حيث دافع أبناء العزبة عن عدد كبير من المناطق بحى مصر الجديدة إبان ثورة 25 يناير من أعمال البلطجة والسرقات، وشهدت العزبة فى الفترات الأخيرة اهتمامًا بالغًا من الدولة كمدها بجميع المرافق ورصف شوارعها وحل مشاكلها وإطلاق عدد من المبادرات لتطويرها.

وعلى الرغم من أن المنطقة تقع بالحى الراقى إلا أن بها عدد من الإشغالات ومبانٍ قديمة ومتهالكة وأسواق عشوائية وإشغالات مقاهى، وهو ما رصده "اليوم السابع"، فإذا كنت تسير فى شارع هارون الرشيد بمصر الجيدة وتأخذك قدماك إلى أحد الشوارع الجانبية المتفرعة منه فتشعر كأنك انتقلت لمنطقة أخرى تمامًا يطغى عليها الطابع الشعبى، تجد ربات البيوت تجلس على أعتاب المنازل ويتناقلون أخبار المنطقة، وتشعر بجو المودة والألفة المتعارف عليها فى المناطق العشوائية العتيقة.



عزبة المسلمين



عزبة المسلمين

ويقول جورج فيليب أحد سكان العزبة، إن المنطقة لم تشهد أى ضغينة بين مسلم ومسيحى، ولم يشعر أحد من سكانها بالتفرقة بين مسلم ومسيحى، مشيرًا إلى أن المنطقة بها كل الخدمات.

من جانبه ،أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، أن عزبة المسلمين لا تمثل عبئًا أو مشكلة للحى، لافتًا إلى أنها منطقة يطغى عليها الطابع الشعبى، مشيرًا إلى أن المحافظة تهتم بكل شبر فيها وتعامل السكان سواسية وتهتم بالخدمات المقدمة للجميع.



عزبة المسلمين



عزبة المسلمين

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة وقعت فى الفترة السابقة بروتوكول تعاون بين الحى والجمعيات الخيرية والأهلية لتوفير الخدمات الطبية بشكل مجانى ومقابل بسيط، ويستهدف البرتوكول سكان الحى غير القادرين والفقراء منهم.



عزبة المسلمين



عزبة المسلمين



عزبة المسلمين



عزبة المسلمين