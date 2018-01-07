صور.. عاصفة ضبابية تضرب الهند وشلل تام فى الحركة المرورية





كتب محمد جمال - تصوير رويترز





شهدت الهند اليوم الأحد، عاصفة ضبابية كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية فى بعض المناطق وإصابة الشوارع بشلل تام فى الحركة المرورية.

وتعتبر هذه العاصفة الضبابية هى الأسوأ منذ سنوات، إذ يغطى الضباب الكثيف سماء العاصمة الهندية والمناطق المحيطة مما أثر على الطرق وخطوط السكك الحديدية وحركة الملاحة الجوية.



الضباب يغطى سماء الهند

وقد أعلن مسئولون بالهند، أمس السبت أن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر وقوع 3 انهيارات ثلجية فى إقليم "كشمير".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن الانهيارات الثلجية جرفت 13 شخصا على أحد الطرق الجبلية فى مقاطعة "كوبوارا"، وقال المسئول بالشرطة الهندية شامشير حسين إن نحو 200 شخص من أفراد الشرطة والجيش وفرق الإنقاذ المدنية قاموا بانتشال جثث 11 شخصا، فى حين تمكنوا من إنقاذ اثنين آخرين يرقدون حاليا بالمستشفى فى حالة مستقرة.



الضباب فى الهند



الطقس السيئ



صعوبة الرؤية