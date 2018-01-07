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صور.. خفر السواحل الليبى ينقذ 290 مهاجرا مقابل السواحل الليبية

الأحد، 07 يناير 2018 09:16 م
صور.. خفر السواحل الليبى ينقذ 290 مهاجرا مقابل السواحل الليبية عشرات المهاجرين فى ليبيا


كتب أ.ف.ب _ تصوير رويترز
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أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ 290 مهاجرا، الاحد، مقابلة السواحل الليبية كانوا فى زورقين متهالكين عثر كذلك فى احدهما على جثتى امرأتين.

وتمت عمليتا الانقاذ مقابل سواحل القره بولى (50 كلم شرق طرابلس) واجازتا نقل 290 مهاجرا الى العاصمة على ما اوضح الضابط فى البحرية مفتاح الزليطنى لوكالة فرانس برس.

وتعذر على الزليطنى تحديد اسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما سواحل ليبيا مساء السبت برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الافريقية.

وافاد بابا كونى من مالى عن انقطاع محرك الزورق بعد تسرب الماء اليه مؤكدا "كنا متوقفين منذ الساعة السادسة فجرا" عندما وصلت البحرية الليبية بعد الظهر.

واوضح الزليطنى ان 150 مهاجرا آخر كانوا فى مركب اخر موشك على الغرق عند وصول الانقاذ، ولقى 25 شخصا على الاقل مصرعهم السبت مقابل السواحل الليبية فى غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتى انقاذ، وقضى 3116 شخصا فى العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

إحدى المهاجرات فى معسكر لخفر السواحل الليبى
إحدى المهاجرات فى معسكر لخفر السواحل الليبى

 

مهاجرات فى سيارة اسعاف لدى خفر السواحل الليبى
مهاجرات فى سيارة اسعاف لدى خفر السواحل الليبى

 

عشرات المهاجرين فى معسكر لخفر السواحل الليبى
عشرات المهاجرين فى معسكر لخفر السواحل الليبى

 


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