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صور.. تدشين منافذ لبيع المواد الغذائية فى الداخلة بأسعار مخفضة

الأحد، 07 يناير 2018 08:47 م
صور.. تدشين منافذ لبيع المواد الغذائية فى الداخلة بأسعار مخفضة جانب من المنتجات


الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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افتتحت جمعية الزهور التعاونية الاستهلاكية بمدينة موط فى محافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، بأرض المعارض فى حى الجنانين التابع لمركز الداخلة فعاليات منفذ لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار للقضاء على غلاء الأسعار وتشغيل الشباب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال إبراهيم على مدير مبيعات بالمعرض فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية الاستهلاكية، والتى يحتاجها مواطنو الداخلة من منتجات، حيث تضمنت السلع سعر كيلو الزيت 11 جنيه وأرز 6 جنيه وكيلو السكر 9 جنيه ولحوم مجمده وزن 900 جرام 55 جنيه ولحمه مفروم 27 جنيه وكبده 20 جنيه.

وأضاف الدكتور رضا محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن العمل بدأ فى محافظة الوادى الجديد بتشغيل منفذ حى الجانين كمرحلة  أولى وذلك لتشغيل الشباب والقضاء على جشع التجار كما تم البدء فى إنشاء صوب زراعية وتسليمها للشباب حيث يتم زراعة أجود المحاصيل وتولى مسؤولية تسويقها بعيدا عن تاجر الجملة لضمان وصولها للمستهلك بأقل الأسعار بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

منفذ البيع المتنقل
منفذ البيع المتنقل

 

جانب من المنتجات المخفضة
جانب من المنتجات المخفضة

 

داخل الشاحنة المتنقلة
داخل الشاحنة المتنقلة

 

كميات من المنتجات
كميات من المنتجات

 

طرح المنتجات باسعار مخفضة
طرح المنتجات باسعار مخفضة

 

تنفيذ مبادرة الرئيس لمحاربة الغلاء
تنفيذ مبادرة الرئيس لمحاربة الغلاء

 

رئيس مجلس ادارة الجمعية
رئيس مجلس ادارة الجمعية

 


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