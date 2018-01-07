صور.. انطلاق مهرجان "خلع السراويل" فى لندن

صور.. انطلاق مهرجان "خلع السراويل" فى لندنالأحد، 07 يناير 2018 08:21 م
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
شارك مجموعة كبيرة من سكان لندن، بخلع سراويلهم وركوب مترو الأنفاق بدون سروايل خلال الاحتفال باليوم العالمى لخلع السروايل، واكتفى الركاب بالقطعة السفلية من الملابس الداخلية فقط.
ويتطلب المشاركة فى الحدث أن يكون الشخص قادرًا على خلع بنطاله فى فصل الشتاء، وإخفاء ضحكاته أمام الناس.
بدأ الاحتفال باليوم العالمى لخلع السروال بعد أن دعت إليه جماعة كوميدية بنيويورك معروفة باسم"Improv Everywhere"، حيث كان الأمر مزحة فى البداية شارك فيه 7 رجال عام 2001 ثم تحول الأمر ليصبح حدثا عالميا، يحتفل به أكثر من 60 مدينة فى أكثر من 25 بلدًا منها (لندن ونيويورك ومكسيكو سيتى وبوينس آيرس وإسطنبول وشنغهاى وهونج كونج).
خلع السراويل فى لندن
سيدة تخلع بنطالها وتعبر مترو لندن
سيدة تشارك فى مهرجان خلع السراويل
مهرجان خلع السراويل بلندن
مهرجان خلع السراويل فى لندن
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عدد الردود 0
بواسطة:
عايده
اية النيلة دي
دي مهرجانات ...منيلة ..بنيلة... و (( النيلة )) هي صبغة لونها ازرق ....في منها مصري ..و في هندي ... و اخيرا لندني .....ياتكم نيلة
عدد الردود 0
بواسطة:
اسلام كمال
الحمد لله على نعمة الاسلام
الله يفضحهم