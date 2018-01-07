صور.. انطلاق سباق الألوان "The Color Run" فى الفلبين





كتب محمد جمال - تصوير رويترز





انطلقت اليوم الأحد فاعليات سباق الألوان 'The Color Run' بالعاصمة الفلبينية مانيلا الذى يتميز برش المشاركين بالألوان المختلفة للجمع بين الرياضة والمتعة.

ويشارك نحو 12 ألف شخص فى السباق وسط بهجة وسعادة من المشاركين،وتضمنت الفعالية مسابقات لمسافات 3 و5 و10 و21 كلم.

يذكر أن سباق الألوان أجرى للمرة الأولى فى الولايات المتحدة عام 2011 ومن وقتها يجرى فى أكثر من 200 مدينة فى 52 دولة حول العالم.

وفى 2015 أجرى 300 سباق بشكل متزامن فى 43 دولة بمشاركة أكثر من 6 ملايين شخص.



جانب من السباق



سباق الألوان فى الفلبين



سباق الألوان فى الفلبين