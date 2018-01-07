صور.. الرئيس الفلسطينى يشارك فى قداس أعياد الميلاد بكنيسة المهد





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب





أقيم فجر اليوم، الأحد، قداس منتصف الليل فى كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وعدد من أفراد القيادة الفلسطينية، ووزير الداخلية الأردنى غالب الزعبى، ممثلا عن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، إيذانا ببدء أعياد عيد الميلاد المجيد.

و ترأس القداس بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس، الذى قال: "إن كنيسة المهد تشكّلُ القلب والحماية والدرع لمدينة بيت لحم المقدسة، وكنيسة القدس تُصلى فى هذه الساعة من هذه المغارة من أجل سلام كل العالم، وسلام الشرق الأوسط والأرض المقدسة، ومن أجل التقدم والنجاح والبركة الإلهية والخلاص لزوار الميلاد الأتقياء، وخاصةً للرعيّة الروم الأرثوذكس، التى تحيا فى دولة فلسطين ومن أجل الشعب الفلسطينى، الذى تتعاطف معه كنيسة القدس بكل قوتها".



الرئيس الفلسطينى محمود عباس وبطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس

يذكر أن موكب بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس، تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الفلسطينيين فى مدينة بيت لحم، فى ظل اتهام الفلسطينين له بتسريب ممتلكات وعقارات تابعة للأوقاف الكنيسة فى مدينة القدس، وبيعها لإسرائيل وسط مطالبة بعزله.



الرئيس الفلسطينى يشارك فى قداس منتصف الليل بكنيسة المهد



جانب من القداس



محمود عباس شارك فى احتفالات أعياد الميلاد